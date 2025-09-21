O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) e seu vice, Alessandro Mineirinho (União) estiveram em Jaguariuna este final de semana para um ‘futebol com políticos’.
A grande ‘estrela’ do evento foi o ex-presidente da República e ‘capo’ do MDB Michel Temer.
Leitinho enfrenta problemas fiscais
A prefeitura de Nova Odessa tem enfrentado um ano fiscal ruim. Reclamações de atrasos de pagamentos de funcionários de terceirizadas por atrasos da prefeitura se acumularam nas últimas semanas.
Mas o prefeito segue com sua agenda regional e levando o vice a tira colo.
