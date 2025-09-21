A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou ações educativas na Casa da Agricultura e no Viveiro Municipal nesta semana.

Na quarta-feira (17), 27 crianças do maternal da Casa da Criança Juriti participaram de visita guiada ao viveiro de mudas da Unidade de Praças e Jardins (UPJ), conduzida pela equipe da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, com participação de funcionários da UPJ e do Jardim Botânico.

Na terça-feira (16), 27 crianças da Casa da Criança Aracy participaram de atividades lúdicas na Casa da Agricultura, abordando temas sobre “Reciclagem” e “Biodiversidade”. No mesmo dia, 15 usuários da Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah participaram de visita guiada, com apoio do Centro de Controle de Zoonoses e da ONG Meu Abrigo.

Foco do sec de Meio Ambiente

“O foco das ações é atender diferentes públicos, com abordagens elaboradas para cada faixa etária. As parcerias são fundamentais para reforçar a importância das ações educativas e ampliar o conhecimento e a conscientização sobre a preservação do meio ambiente”, destacou o secretário Fábio Renato de Oliveira.

