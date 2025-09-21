A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a construção do “Cidade Saúde”, que entra em nova etapa de execução. Atualmente, as equipes finalizam a instalação dos revestimentos em ACM (material composto de alumínio) na fachada do prédio, além da construção de calçadas, canaletas para escoamento de águas pluviais, guias, sarjetas e serviços de hidráulica, elétrica e pintura. A fundação da cobertura da entrada principal já foi concluída.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Paralelamente, o Município avança nos processos de aquisição de mobiliário e equipamentos que garantirão o pleno funcionamento da nova unidade de saúde.

Estrutura

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o “Cidade Saúde” será a maior e mais moderna estrutura da Saúde Pública do município. O espaço abrigará diversos setores, entre eles o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, a Atenção Básica e a Vigilância em Saúde.

O investimento total é de R$ 18,4 milhões, com recursos próprios do Município, para a construção de um prédio de quatro andares e 3,6 mil metros quadrados de área.

A nova estrutura contará com consultórios de especialidades, enfermagem, farmácia, recepção, triagem, salas de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados e elevadores. Projetado com foco na sustentabilidade, o prédio terá iluminação e ventilação naturais, ar-condicionado, lâmpadas de LED e sistema de energia solar por placas fotovoltaicas, garantindo eficiência energética, conforto e respeito ao meio ambiente.

Cobertura e obras

A Prefeitura também segue com a obra de troca da cobertura da EMEI “Profª Áurea Chan Bataglia”, localizada na Cidade Nova. A antiga estrutura de fibrocimento, que apresentava vazamentos e não comportava mais manutenção, está sendo substituída por uma nova estrutura metálica com telhas termoacústicas do tipo sanduíche.

O investimento é de R$ 258 mil, em recursos próprios do Município. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino conta com 56 unidades escolares, que atendem mais de 15 mil estudantes, desde a Educação Infantil (creche) até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Leia + sobre saúde