O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou emendas impositivas ao projeto de lei nº 106/2026, que trata do orçamento municipal para 2027, destinando o valor de R$ 123.126,25 mil para investimentos na área da saúde.

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Os recursos deverão ser utilizados pela prefeitura para a aquisição de mobiliário e materiais permanentes, incluindo serviços de instalação de aparelhos de ar-condicionado, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) dos bairros Jardim Alvorada, Praia Azul e São José. Parte da verba também será destinada para a contratação de exames de tomografia de coerência óptica para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes em Americana.

Segundo o parlamentar, as emendas irão proporcionar melhorias na estrutura e nas condições de atendimento e funcionamento das unidades de saúde, além de reduzir a fila de espera para a realização de exames oftalmológicos.

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“Visitamos as unidades de saúde para ouvir os servidores e conhecer suas principais necessidades. Com as emendas, buscamos melhorar as condições de trabalho das equipes e o atendimento à população, com novos equipamentos, mobiliário e instalação de ar-condicionado. Também destinamos recursos para 106 exames oftalmológicos, contribuindo para reduzir a fila de espera e ampliar o acesso ao diagnóstico de doenças oculares. Nosso objetivo é garantir que os recursos públicos cheguem aonde realmente são necessários e façam a diferença na vida da população de Americana”, comentou.

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