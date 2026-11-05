Comissão das Enchentes visita Câmara de Sumaré para fortalecer articulação regional

Durante a visita, os vereadores destacaram que os problemas relacionados às enchentes do Ribeirão Quilombo ultrapassam os limites territoriais dos municípios e exigem planejamento integrado e cooperação entre as administrações municipais e as demais esferas de governo.

Os representantes também convidaram os vereadores de Sumaré para participarem da 7ª Reunião do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas (RMC) – 2026, que será realizada na próxima sexta-feira (6), na Câmara Municipal de Americana.

O encontro contará com a participação de representantes dos municípios da região e terá como um dos principais temas os projetos de drenagem urbana, retenção de águas pluviais e ações de prevenção a inundações e enchentes. A programação prevê palestra do engenheiro Aguinaldo Brito, um dos coordenadores de projetos do Consórcio PCJ (Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí).

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Para o vereador Gualter Amado, presidente da comissão, a aproximação entre os legislativos municipais é fundamental para ampliar o debate e buscar soluções conjuntas para os problemas enfrentados pela população.

“Precisamos tratar as enchentes como um problema regional. O Ribeirão Quilombo passa por diferentes municípios e, por isso, as soluções também precisam ser construídas em conjunto. Nosso objetivo com a comissão é reunir informações, cobrar providências e aproximar os municípios e os órgãos responsáveis para avançarmos em medidas concretas de prevenção e enfrentamento das enchentes”, destacou.

A visita integra a agenda de articulação institucional da Comissão Especial, que também vem promovendo contatos com representantes de outros municípios e instituições, buscando reunir informações, apoio técnico e propostas que contribuam para a prevenção e o enfrentamento das enchentes na Bacia do Ribeirão Quilombo.

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