Feirinha do Natal – O clima natalino vai ganhar ainda mais sabor e alegria no Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, a partir desta sexta-feira (6/11), com o início da Feirinha de Natal.

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Com entrada gratuita, o evento reunirá na Alameda ParkCity expositores de gastronomia, artesanato, artigos para decoração e presentes, além de diversas atrações para as crianças.

“Queremos proporcionar às famílias uma experiência especial, com atrações que valorizam o espírito natalino e estão em sintonia com o tema da decoração deste ano do empreendimento, Doce Natal. O público vai encontrar artesanato, artigos religiosos, itens de decoração para a casa, sugestões de presentes, além de uma gastronomia com diversos sabores”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A Feirinha de Natal será realizada nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de novembro, de sexta-feira a domingo, das 12h às 22h. Além da exposição, os visitantes poderão aproveitar as atrações infantis, como os brinquedos infláveis, e desfrutar de momentos de lazer e convivência em um ambiente preparado para celebrar o Natal.

A programação natalina ganha destaque neste domingo (8), com a aguardada chegada do Papai Noel ao Shopping ParkCity Sumaré, em um evento com atrações gratuitas para crianças e adultos, além da inauguração da decoração de Natal do empreendimento.

A partir do dia 12 de novembro, o Bom Velhinho estará na Praça de Alimentação, em seu cenário principal, para receber os visitantes e registrar fotos com as famílias. As visitas acontecerão de quinta-feira a sábado, das 13h às 21h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Os horários incluem pequenas pausas para descanso: das 17h às 18h, de quinta-feira a sábado, e das 16h30 às 17h, aos domingos e feriados.

“A Feirinha de Natal chega para ampliar as atrações natalinas, reunindo gastronomia e artesanato em um ambiente conectado com a temática Doce Natal. Além disso, a presença do Papai Noel durante o mês de novembro é mais um convite para que as famílias aproveitem esse período especial no Shopping ParkCity Sumaré”, destaca Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

SERVIÇO:

Feirinha do Natal

Quando: 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de novembro (de sexta-feira a domingo).

Horário: das 12h às 22h.

Local: Alameda ParkCity.

Evento com visitação gratuita.

Chegada do Papai Noel

Quando: domingo, 8 de novembro.

15h – Parada Natalina – pelo empreendimento.

16h – Espetáculo musical “Doce Natal”.

16h45 – Chegada do Papai Noel.

17h – Cortejo Natalino – pelo empreendimento.

Local: Alameda ParkCity.

Evento gratuito.

Fotos com o Papai Noel

Quando: a partir do dia 12 de novembro.

Horário: De quinta-feira a sábado, das 13h às 17h e das 18h às 21h. Aos domingos e feriados, das 14h às 16h30 e das 17h às 20h.

Local: Praça de Alimentação.

Evento gratuito

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O

ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema do Grupo Cine com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

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