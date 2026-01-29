Unidade de franquia ocupa imóvel da histórica Fábio Prado e inaugura nova era na cidade

Nova Odessa está ganhando a sua primeira academia 24 horas por dia. A Rede de Academias Gaviões, fundada em 1974 em São Paulo, é uma das pioneiras no conceito de funcionamento ininterrupto e possui dezenas de unidades, inclusive em Americana e Hortolândia.

Com direito a perfil nas redes sociais, a Gaviões 24h Nova Odessa iniciou a movimentação virtual nos últimos dias de 2025 para divulgar a unidade que funcionará na Avenida Ampelio Gazzetta. Curiosamente, logo após a tradicional Fábio Prado encerrar as atividades em julho do ano passado, a rede Panobianco inaugurou a 2ª unidade local em um imóvel quase na frente de onde hoje será a Gaviões.

No entanto, poucas semanas depois, houve um vendaval e chuva fortíssimos, que arrancaram quase todo o telhado e o alagamento gerou prejuízos altos em equipamentos. Até agora a unidade da Panobianco não reabriu e os alunos – ou pelo menos parte deles – migraram para a localizada na frente da Rodoviária.

A Fábio Prado era de uma geração anterior das academias em Nova Odessa, normalmente de bairros, junto da tradicional e resiliente Modulus Academia. Depois vieram outras, como a Corpo & Energia e a Black Fit. Agora já é uma nova leva, trazendo as bandeiras de franquias: Skyfit, Flynow, Xprime, Panobianco e a Gaviões.

A Gaviões 24h costuma oferecer musculação, artes marciais, cross training, danças e ginástica, focando em alta intensidade e estrutura completa. Promete para a unidade novaodessense “equipamentos modernos e diversificados, muita quantidade e excelente biomecânica, 1.300 metros climatizados, salas de ginástica, sala de pedal, amplo estacionamento para mais de 100 carros, vestiários amplos, telão no peso livre, halteres até 50 kilos, lounge home oficce, machines de hidratação e comida”.