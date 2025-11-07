Procedimento minimamente invasivo, que reduz dor e tempo de recuperação dos pacientes, volta a ser oferecido pela rede pública municipal

O Hospital Municipal de Nova Odessa retomou, nesta quarta-feira, a realização de cirurgias de colecistectomia videolaparoscópica, técnica moderna e minimamente invasiva, utilizada para retirada da vesícula biliar.

Para o retorno do procedimento, que não era feito há mais de seis anos, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma série de ações, incluindo a recuperação total do equipamento de videolaparoscopia, que estava inutilizável, a aquisição de novos instrumentos cirúrgicos, a contratação de um cirurgião especializado e a reorganização dos fluxos dentro do centro cirúrgico.

O prefeito Leitinho celebrou a conquista, destacando o compromisso da gestão com a saúde pública. “É um dia muito importante para Nova Odessa. Retomar este procedimento em nosso hospital significa devolver à nossa população o direito de ser tratada com dignidade e o que há de mais moderno, sem precisar se deslocar para outras cidades. É investimento certo, em gente, como sempre falamos”, afirmou o prefeito.

Técnica

A técnica de videolaparoscopia permite que as operações sejam feitas por pequenos cortes, por onde são introduzidos uma microcâmera e instrumentos cirúrgicos específicos. Esse método oferece vantagens significativas aos pacientes, como menor dor no pós-operatório, cicatrizes reduzidas, menor risco de infecção e uma recuperação muito mais rápida, permitindo o retorno às atividades cotidianas em menos tempo.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Lucas Bento, que é médico cirurgião, explicou o impacto direto na vida do cidadão. “Como gestor, vi a necessidade de reverter a situação do equipamento parado e, em conjunto com nossa equipe, trabalhamos para resgatar este serviço essencial. Ver o primeiro paciente sendo operado com sucesso aqui no nosso hospital é a confirmação de que estamos no caminho certo, valorizando nossa estrutura e, principalmente, o bem-estar de quem precisa do SUS em Nova Odessa”, disse o secretário.

Com a iniciativa, os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Nova Odessa deixam de depender do encaminhamento para outras cidades para ter acesso a essa tecnologia, podendo ser operados com segurança e comodidade no município.