O Burger King® apresenta uma nova oferta no app do BK®, combinando quatro itens por apenas R$ 19,90. A novidade foi desenhada para que os consumidores aproveitem seus itens favoritos por um preço ainda mais acessível e competitivo com o mercado.

Na mecânica, os clientes podem compor o combo escolhendo uma opção de cada categoria disponível:

1 Burger: Cheddar Jr., Cheeseburger ou Chicken Jr;

1 Acompanhamento: Batata Frita pequena, Onion Rings pequena ou 4 unidades de BK® Chicken;

1 Refri: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Guaraná, Fanta Laranja ou Sprite em lata;

1 Sobremesa: Casquinha nos sabores Mista, Doce de Leite ou Baunilha. Em caso de indisponibilidade da sobremesa no restaurante, o item será substituído por um Molho Barbecue ou Molho Furioso.

A ação é válida enquanto durarem os estoques e contempla os restaurantes que integram o sistema do app do BK®. Confira as unidades que não participam aqui.

Oferta válida apenas através do cupom pelo app do BK, válida por tempo indeterminado ou enquanto durarem os estoques e não cumulativa. Oferta válida somente nos restaurantes Burger King® participantes exceto os listados em: https://bit.ly/LojasNãoParticipantesApp. Em caso de item adicional ou troca, o item será cobrado separadamente. Imagens meramente ilustrativas. TM & ©️2026 Burger King Company LLC. Usado sob licença. Todos os direitos reservados.

Sobre Burger King®

O Burger King® é uma das maiores operações de fast food do mundo e está presente em todos os estados do Brasil. O primeiro restaurante da rede no país foi inaugurado em 2004, passando a ser operado oficialmente pela máster franqueada brasileira ZAMP® em 2011. Com mais de 1.000 estabelecimentos, entre lojas próprias e franqueadas, a marca foi considerada uma das mais criativas do mundo por três anos consecutivos em Cannes. Para saber mais sobre Burger King® no Brasil, acesse o site ou acompanhe a marca no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Casa Ronald McDonald Brasil inicia venda antecipada de tíquetes para o McDia Feliz 2026

Campanha acontece no dia 22 de agosto e arrecada recursos para fortalecer projetos que apoiam crianças, adolescentes e suas famílias durante o tratamento de saúde

A Casa Ronald McDonald Brasil já iniciou a venda antecipada dos tíquetes para o McDia Feliz 2026, uma das maiores campanhas de mobilização social do país e principal iniciativa beneficente do McDonald’s no Brasil. A 38ª edição da campanha acontece no dia 22 de agosto, e tem como objetivo arrecadar recursos para fortalecer projetos que promovem acolhimento, cuidado, suporte às famílias e mais acesso ao tratamento para crianças e adolescentes em tratamento de saúde.

Os tíquetes antecipados já estão disponíveis pelo valor de R$ 21 e poderão ser trocados por um Big Mac no dia oficial da campanha, em restaurantes participantes do McDonald’s em todo o Brasil. Ao adquirir antecipadamente o sanduíche, os participantes contribuem diretamente para iniciativas que fazem diferença na vida de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade.

Com o mote “Quando a solidariedade entra em campo, a esperança ganha força. E com o Big Mac, a gente vira o jogo”, a campanha deste ano reforça a importância da mobilização coletiva para ampliar o acesso ao cuidado e oferecer suporte durante todas as etapas do tratamento.

Os recursos arrecadados ajudam a fortalecer projetos desenvolvidos por instituições parceiras apoiadas pela Casa Ronald McDonald Brasil em diversas regiões do país. As iniciativas incluem acolhimento para famílias que precisam se deslocar em busca de tratamento, melhoria da infraestrutura hospitalar, qualificação do atendimento e apoio à continuidade do cuidado.

Além de contribuir com a causa, a compra antecipada dos tíquetes representa uma forma simples e acessível de engajar amigos, familiares, empresas e comunidades em uma corrente de solidariedade que transforma vidas.

Os tíquetes já podem ser adquiridos diretamente com a Casa Ronald McDonald Brasil clicando aqui.

Projetos beneficiados

Neste ano, o McDia Feliz beneficiará 69 projetos de 46 instituições em 18 estados e mais o Distrito Federal, alcançando 38 cidades e todas as cinco regiões do Brasil.

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