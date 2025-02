Primeira sessão do ano mostra 11 votos a 9 pra Henrique na Câmara

Os vereadores de Sumaré se reuniram para a primeira sessão ordinária da 18ª Legislatura (2025-2028), realizada na tarde desta terça-feira (4). Nesta primeira reunião, 126 projetos de lei protocolados desde o começo do ano foram lidos no Expediente. Porém, nenhum deles foi votado, já que as proposituras precisam ser lidas previamente antes de serem encaminhadas às comissões permanentes da Casa e, então, colocadas em votação na Ordem do Dia.

Votos na sessão

Ainda durante a sessão, 16 requerimentos apresentados por diversos vereadores foram rejeitados pelo plenário. A votação ocorreu em bloco, com 11 votos contrários e 9 favoráveis. Votaram a favor da aprovação dos requerimentos os vereadores Allan Sangalli (PSB), Dudu Lima (Cidadania), Geraldo Medeiros (PT), Lucas Agostinho (União Brasil), Ney do Gás (PV), Pereirinha (Cidadania), Rodrigo Digão (União Brasil), Rudinei Lobo (PSB) e Wellington Souza (PT). Votaram contra os vereadores Alan Leal (PRD), César Bianchi (PP), Fabinho (PSD), João Maioral (PDT), Joel (PSD), Professor Edinho (Republicanos), Rai do Paraíso (Republicanos), Tavares (PL), Tião Correa (PSDB), Valdir de Oliveira (Republicanos) e Welington da Farmácia (MDB).

Os requerimentos são frequentemente propostos, de acordo com o Regimento Interno da Casa, para solicitar pedido de informações ao prefeito sobre determinado assunto, contendo exposição da matéria de forma detalhada e questionamentos sobre atos da administração municipal.

Os documentos rejeitados na sessão desta terça eram referentes a temas como transporte público coletivo, construção de hospital municipal, retirada de fios em desuso, implantação de faixas de retenção e recuo para bicicletas e motocicletas, descarte irregular de entulho, implantação de banheiros químicos em feiras livres, consultas e fila de espera na Saúde, poda de árvores, câmeras de monitoramento, convênios, merenda escolar, uso e ocupação do solo, contratações emergenciais, resíduos sólidos e gestão educacional.

