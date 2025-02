A Prefeitura de Americana vai alterar a partir desta quarta-feira (5) o sentido de direção da Rua Riachuelo, no trecho entre as ruas Cabo Oswaldo de Morais e Tibiriçá, no bairro Conserva.

Em ação por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), trecho passará a ter mão dupla, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito no local.

AS NOTÍCIAS QUENTES NO SEU WHATSAPP

“Essa mudança vem para melhorar o fluxo de veículos na via e garantir mais conforto e segurança a todos que passam por ali. Seguimos atentos às necessidades da população e trabalhando sempre para aprimorar a nossa mobilidade urbana”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Mudança na Riachuelo com sinalização

O trecho estará devidamente sinalizado com pintura de solo e instalação de placas pela equipe da Utransv.

Mais notícias da cidade e região