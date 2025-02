Retorno de Neymar 'racha' jornalismo esportivo

O retorno do craque Neymar ao futebol brasileiro causou ou escancarou um racha no jornalismo esportivo brasileiro. De um lado estão os que comemoram a volta de Ney, como Tiago Leifert e o narrador da HBO Max Jorge Iggor.

Do outro, jornalistas mais críticos como Mauro Cézar Pereira (Jovem Pan) e Milly Lacombe (UOL).

Para alguns deles, Neymar é jogador caro que vai trazer mais custos e problemas do que ganhos. Ele não joga uma temporada com mais de 30 jogos há mais de 5 anos.

Já os que o defendem, dizem que ele vai trazer novo ânimo e atenções ao futebol e ao campeonato brasileiro.

Retorno esta quarta

O meia-atacante Neymar já pode jogar pelo Santos no Campeonato Paulista. O craque foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e inscrito pelo Peixe para a disputa no estadual.

Com isso, Neymar deve reestrear pelo Santos no jogo contra o Botafogo-SP, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h35, na Vila Belmiro. A expectativa é que ele atue por, pelo menos, 30 minutos.

