Americana recebe no próximo sábado o Queen Experience.

Um dos melhores tributos à banda “Queen”. O show será realizado no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol), em Americana, às 21h. O espetáculo “Queen Experience In Concert” foi idealizado em 2018 pela BRZ Produções e já passou por todas as capitais do Brasil, além do Chile. O show traz os maiores e melhores sucessos da banda capitaneada por Freddie Mercury, como: “Don’t Stop me Now”, “Killer Queen” e “Under Pressure”, entre outros. A proposta é homenagear e relembrar a mente brilhante de Freddie Mercury e de seus parceiros John Deacon, Brian May e Roger Taylor.

Tanto a banda quanto a performance e a extensão vocal do vocalista Elvis Balbo impressionam a plateia. A produção geral é de Mayra Mello e, a executiva, de Daniela Schiarreta. A direção musical é assinada pelo maestro Eduardo Pereira e, a geral, por Bruno Rizzo. Os ingressos custam R$ 75,00 (meia-entrada) e R$ 150,00 (inteira) e estão à venda na bilheteria do Teatro e no site https://entravip.com.br. A classificação etária é Livre

Sobre a Teatro GT

A Teatro GT comemora 17 anos de história em 2023 e já pode ser considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada na cidade de Indaiatuba pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou aos poucos os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil. Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma no Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).

Mais de 500 mil espectadores, mais de 50 cidades do interior de São Paulo e outras 40 cidades pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil. Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br.

Serviço

“Queen Experience”

Gênero: show

Data: 17 de junho, sábado

Horário: às 21h

Local Teatro Municipal Lulu Benencase, Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana

Ingressos: R$ 75,00 (meia-entrada) e R$ 150,00 (inteira)

Vendas: https://entravip.com.br/

Informações: www.teatrogt.com.br

Classificação etária: Livre

