Começa hoje a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) da Prefeitura de Nova Odessa. Voltado aos servidores públicos municipais, o evento acontece das 8h às 11h, no Auditório do Paço Municipal, com uma programação dedicada à saúde, à segurança e à melhoria das relações no ambiente profissional.
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Organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), a iniciativa busca estimular atitudes preventivas, ampliar conhecimentos e conscientizar os servidores sobre a importância dos cuidados individuais e coletivos, tanto no exercício de suas funções quanto na vida cotidiana.
A abertura será na segunda-feira (9), com orientações sobre prevenção e enfrentamento ao assédio no ambiente de trabalho. O assunto reforça a importância do respeito, da ética e da construção de relações profissionais saudáveis.
Na terça-feira (10), a programação abordará o consumo consciente de água, incluindo orientações sobre armazenamento adequado e responsável. A proposta é incentivar práticas que contribuam para a preservação dos recursos hídricos.
Na quarta-feira (11), o tema será gestão e prevenção de conflitos, com foco na convivência e nas relações interpessoais no ambiente profissional.
A quinta-feira (12) será dedicada à liderança, movimento e saúde. As atividades abordarão os desafios de lidar com situações difíceis nas relações de trabalho, além de destacar a importância do movimento e dos cuidados com a saúde.
O encerramento, na sexta-feira (13), terá como tema a segurança digital, com orientações para identificar e evitar golpes praticados por meios eletrônicos, um assunto cada vez mais presente na rotina pessoal e profissional.
SIPAT 2026
Data: 9 a 13 de novembro de 2026
Horário: das 8h às 11h
Local: Auditório do Paço Municipal de Nova Odessa
Público: servidores públicos municipais
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