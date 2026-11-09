O prefeito de Americana, Chico Sardelli, participou da entrega de dois novos veículos ao Corpo de Bombeiros, em cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira (6), na sede da corporação no município.

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A estrutura do posto local foi reforçada com nova viatura leve, modelo Renault Duster, utilizada para deslocamentos de integrantes da corporação, adquirida por R$ 185 mil, e com balsa de salvamento, embarcação destinada a apoiar ocorrências de resgate em água, ao custo de R$ 45 mil.

O investimento total de R$ 230 mil foi viabilizado por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, sob intermédio do vereador Thiago Brochi.

Chico e o vice-prefeito Odir Demarchi foram recepcionados pelo comandante do CBI-1 (Comando de Bombeiros do Interior 1), Coronel Bernardo Curioni; pelo comandante interino do 16º Grupamento de Bombeiros de Piracicaba, Capitão Paulo Ricardo Baldin Rossetti; pelo comandante do 3° Sub Grupamento de Bombeiros, Capitão Pedro Henrique Costa Bernardo; e pelo comandante do Posto do Corpo de Bombeiros de Americana, Tenente Antonio Carlos Brustolin Júnior.

Fala Chico

“É fundamental sempre frisar a importância da instituição Corpo de Bombeiros para a sociedade, um símbolo de segurança para a população da nossa cidade, da região e em todo parte do país. A nova viatura e a nova embarcação chegam para ampliar a estrutura e reforçar esse trabalho feito em prol de Americana. Parabenizo cada integrante da corporação, por sua contribuição essencial, assim como a atuação do deputado Paulo Alexandre Barbosa, atendendo ao pedido do vereador Thiago Brochi”, destacou o prefeito Chico.

Também estiveram presentes à cerimônia o vereador Thiago Brochi, o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e o coordenador municipal da Defesa Civil, João Miletta.

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