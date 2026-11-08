O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 84 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE TRABALHO
Agenciador de Cargas – Sem Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 1
Auxiliar de Produção Confecção – Sem Experiência 2
Borracheiro (Auxiliar) – Sem Experiência 1
Estágio em Administração (Auxiliar Administrativo) – Sem Experiência 1
Estágio em Engenharia Civil – Sem Experiência 1
Estoquista – Com Experiência 1
Lavador de Carros – Sem Experiência 1
Motorista de Furgão ou Veículo Similar (Micro/ônibus) – Sem Experiência 4
Oficial de Serviços Diversos na Manutenção de Edificações – Com Experiência
Operador de Caixa – Com Experiência 6
Operador de Máquina de Usinagem Madeira, em Geral – Sem Experiência 1
Técnico de Manutenção Industrial – Com Experiência 1
Técnico Instrumentista – Sem Experiência 1
Vendedor Interno – Com Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Farmácia/ Química 1
Estágio em Veterinária 4
Estágio para Ensino Médio 10
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 17
Arco Comércio e Varejo 5
Arco Logística 7
Arco Produção 5
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