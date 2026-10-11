Parceria entre o SUS e as companhias aéreas agiliza o envio de bolsas de sangue raro entre estados. Este é o segundo transporte realizado na cabine de uma aeronave comercial

O Sistema Único de Saúde (SUS) realizou, nesta quinta-feira (8), o segundo transporte de sangue raro na cabine de um voo comercial, por meio de uma parceria do Ministério da Saúde com as companhias aéreas.

A bolsa de sangue, coletada no Ceará, foi enviada na quinta-feira e chegou nesta sexta-feira (9) a Juiz de Fora (MG), onde um paciente em estado grave aguardava uma transfusão.

Iniciativa do SUS

A iniciativa permite reduzir o tempo de transporte e agilizar o atendimento a pacientes que necessitam de tipos sanguíneos raros, seguindo o modelo já adotado para o transporte de órgãos destinados a transplantes. Até então, as bolsas de sangue raro eram transportadas como carga, modalidade sujeita a prazos mais longos e restrições.



“O transporte de sangue raro envolve situações clínicas que exigem articulação e colaboração entre diferentes instituições. A inclusão desse serviço na parceria entre o Ministério da Saúde, por meio do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), a Anac e as companhias aéreas permitirá agilizar o atendimento a pacientes em qualquer estado do país e viabilizar tratamentos que, de outra forma, poderiam não acontecer.

Essa iniciativa fortalece a rede de solidariedade que faz do Brasil e do SUS uma referência para o mundo“, afirma a coordenadora-geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, Luciana Maria de Barros Carlos.

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