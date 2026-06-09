O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe nesta terça-feira (9), às 14h15, a montagem “Os Três Porquinhos”, apresentada pela Cia dos Três – Rickartes. O espetáculo é livre para todos os públicos e os ingressos estão à venda por R$ 15 e R$ 60 no site www.ingressodigital.com.
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O Teatro Municipal Lulu Benencase está localizado na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol, em Americana.
A trama acompanha a rotina de três irmãos porquinhos que vivem momentos de felicidade brincando pela floresta. Após a partida da mãe, que deixa o filho mais velho como responsável durante uma viagem, os pequenos decidem sair para brincar e, na distração, acabam se afastando de casa. É nesse cenário que surge o Lobo, faminto e em busca de alimento. Seu aparecimento se transforma em uma grande aventura na vida dos porquinhos, em um texto centrado em valores como amizade e companheirismo.
Vá ao Teatro Municipal, diz Ghizini
O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, convidou as famílias a levarem suas crianças ao teatro. “O contato com as artes cênicas desde a infância promove o gosto pela leitura e pela expressão corporal, além de desenvolver a empatia e a reflexão crítica, contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças”, afirmou.
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