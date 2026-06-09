Realizado nos primeiros dias de vida, o Teste do Pezinho é uma das principais ferramentas de prevenção em saúde neonatal. Na semana em que se celebra o Dia Mundial do Teste do Pezinho (6 de junho), o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, reforça a importância do exame, que possibilita identificar precocemente diversas doenças e iniciar o tratamento antes mesmo do aparecimento dos sintomas.

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A coleta deve ser feita preferencialmente entre o 3º e o 5º dia após o nascimento. Por meio de quatro gotas de sangue retiradas do calcanhar do bebê, é possível detectar precocemente um conjunto de doenças genéticas, metabólicas, enzimáticas e endocrinológicas que, sem acompanhamento adequado, podem comprometer o desenvolvimento infantil. Entre as doenças rastreadas estão a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a fibrose cística e outras condições que exigem acompanhamento especializado desde os primeiros meses de vida.

“O Teste do Pezinho representa um cuidado essencial logo no início da vida. Quando conseguimos identificar precocemente determinadas doenças, aumentamos significativamente as chances de tratamento adequado e qualidade de vida para a criança. Muitas dessas doenças não apresentam sinais logo após o nascimento. Por isso o exame é tão importante: ele permite agir antes que possíveis complicações apareçam”, explicou a coordenadora do eixo materno-infantil do HM, Sirlange Moreira.

Nascido em 29 de maio na Maternidade do HM, o pequeno Vicente realizou o exame nesta semana. Para a mãe, Fernanda Grivol, o procedimento representa um cuidado fundamental para garantir a saúde e o desenvolvimento do filho. “A gente sabe da importância do Teste do Pezinho para a saúde do bebê. É um exame que pode fazer toda a diferença para identificar qualquer alteração logo no começo e garantir o acompanhamento necessário. Como mãe, isso traz mais segurança e tranquilidade”, disse.

Da coleta ao resultado Teste do Pezinho

No Hospital Municipal, a amostra de sangue para o Teste do Pezinho é coletada pela equipe assistencial e encaminhada para análise no laboratório da Unicamp, em Campinas, referência no Programa Nacional de Triagem Neonatal.

Os resultados ficam disponíveis, em média, 30 dias após a coleta. As famílias podem consultar o laudo pela internet, por meio da plataforma e-Teste do Pezinho (testedopezinho.fcm.unicamp.br), utilizando a conta Gov.br. Quem preferir também pode retirar o resultado na Maternidade, depois de um mês da realização do exame.

Nos casos em que o teste apresenta alguma alteração, a equipe da Unicamp entra em contato diretamente com a família para convocação e encaminhamento imediato para avaliação especializada, garantindo agilidade no diagnóstico e no início do tratamento, quando necessário.

O diretor-geral do hospital, Ruy Santos, destaca que o acesso ao exame é um direito garantido a todos os recém-nascidos. “O Teste do Pezinho é uma medida simples, rápida e extremamente eficaz. Investir no diagnóstico precoce é investir no futuro e na saúde das crianças. Cada exame realizado representa uma oportunidade de promover mais qualidade de vida e desenvolvimento saudável desde os primeiros dias de vida”, afirmou.

“A triagem neonatal é um compromisso direto que temos com o futuro de cada criança nascida em nossa cidade. Esse exame, realizado em parceria com a Unicamp, garante que nossas equipes de saúde tenham as ferramentas necessárias para intervir no tempo certo, oferecendo um acolhimento completo e especializado para as famílias logo nos primeiros dias de vida dos bebês”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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