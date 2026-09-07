Top 5 jogadores brasileiros

O Brasil continua a ser de longe o maior exportador de talento do futebol mundial, e a temporada 2026/27 arranca com um grupo particularmente interessante de nomes prontos para dar o salto definitivo. Depois de uma Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, vários jogadores regressam aos seus clubes com mais confiança, mais responsabilidade e em alguns casos, com pontas soltas para resolver.

Entre os principais jogadores brasileiros na Europa para acompanhar esta época, selecionámos cinco nomes que, por motivos diferentes, têm tudo para ser decisivos nas suas ligas, de estrelas já consagradas a jovens que passaram de quase desconhecidos a titulares indiscutíveis em poucos meses.

João Pedro (Chelsea)

Poucos jogadores brasileiros na Premier League tiveram uma temporada tão sólida como João Pedro em 2025/26. O avançado do Chelsea terminou a época com 20 golos e seis assistências em 50 jogos, foi eleito pelos próprios fãs na Mostbet Brasil como o melhor jogador do clube e recebeu como recompensa uma renovação de contrato até 2033, com um aumento salarial considerável logo no arranque da janela de transferências.

Apesar de tudo isto, João Pedro acabou fora da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, um golpe duro para quem tinha acabado de ser eleito o melhor do seu clube. É precisamente essa ferida recente que ajuda a explicar o peso especial de 2026/27: a resposta mais natural para um avançado nesta posição é transformar a frustração em continuidade, e o Chelsea deixou claro que o vê já não como uma boa contratação, mas como peça central do projeto.

Rayan (Bournemouth)

A história de Rayan é provavelmente, a mais bonita desta lista, o filho de um antigo jogador do Vasco com uma funcionária do clube, o avançado canhoto praticamente nasceu e cresceu em São Januário antes de ser vendido ao Bournemouth por 35 milhões de euros no início de 2026. A adaptação foi imediata: em apenas 15 jogos pelos Cherries, somou sete golos e duas assistências.

O impacto foi tal que Carlo Ancelotti o chamou para a Copa do Mundo, onde assumiu a titularidade depois da lesão de Raphinha e chegou mesmo a marcar diante do Panamá. Aos 19 anos, tornou-se uma das maiores surpresas da fase final do ciclo de Ancelotti, com uma capacidade rara entre os avançados brasileiros: atacar espaços em velocidade de forma constante, algo que se encaixa perfeitamente no estilo de pressão alta implementado por Andoni Iraola.

O Bournemouth já deixou claro que o considera inegociável e entra em 2026/27 com Rayan como peça central de um clube que disputa pela primeira vez na sua história, uma competição europeia, um contexto ideal para o jovem continuar a valorizar-se a olhos vistos.

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Mesmo sem liderar os rankings absolutos de golos, o avançado do Real Madrid continua a ser um dos jogadores mais decisivos e temidos de toda a La Liga, acumulando cerca de cinco assistências até ao início de 2026, além de uma produção ofensiva constante que vai muito para além dos números.

O que torna Vinícius especial não é apenas o que produz diretamente, mas o efeito que causa no adversário: a sua simples presença em campo obriga linhas defensivas recuadas, provoca duplas marcações e abre espaços constantes para os companheiros de equipa. Entrando em 2026/27 confirmado entre os convocados brasileiros para o Mundial da FIFA, chega mais uma vez como o nome capaz de decidir os grandes jogos de José Mourinho.

Igor Thiago (Brentford)

A história de Igor Thiago é daquelas que merecem ser contadas com calma, nascido no Gama, no Distrito Federal, perdeu o pai aos 13 anos e precisou de começar a trabalhar cedo para ajudar a mãe. Revelado pelo Cruzeiro, passou por várias ligas europeias antes de se firmar no Brentford, onde a primeira época foi marcada por lesões que o limitaram a apenas oito jogos.

Em 2025/26, o centroavante terminou a temporada com 25 gols em todas as competições, 22 deles na Premier League, ficando apenas atrás de Erling Haaland na artilharia da liga inglesa. O feito valeu-lhe o prémio de melhor jogador da época do Brentford, escolhido tanto pelos fãs como pelo próprio balneário, e uma convocação surpreendente, mas totalmente merecida, para a Copa do Mundo.

Entrando em 2026/27 como referência ofensiva indiscutível dos Bees, Igor Thiago tem tudo para continuar a ser um dos brasileiros mais produtivos de toda a Premier League e um candidato sério a, desta vez, discutir a artilharia até ao fim da época.

Yan Couto (Como 1907)

Formado no Coritiba e comprado ainda aos 18 anos pelo Grupo City, Yan Couto passou pelo Braga antes de ganhar projeção no Girona em 2023/24, o que lhe rendeu uma transferência definitiva para o Borussia Dortmund. Na Alemanha, porém, não conseguiu firmar-se como esperado, somando apenas três golos e três assistências em 27 jogos.

A mudança para o Como 1907 surge, por isso como uma oportunidade de recomeço num contexto ideal: o lateral-direito chega ao clube com a maior bagagem entre os brasileiros da equipa e já é visto como um dos pilares da defesa que vai representar o clube lombardo na sua estreia histórica na fase de liga da Champions League. Um bom rendimento pode ainda abrir a porta da seleção brasileira, seguindo exatamente o caminho que outro brasileiro com passagem pelo mesmo grupo de clubes, Savinho, já percorreu antes dele.

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