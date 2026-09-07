O deputado federal André Janones afirmou ter ‘armado’ para os bolsonaristas que caíram no ‘bait’ no final de semana.
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Esse método foi criado por Jacques Derrida, à partir de análises filosóficas de Descartes. E deu certo! Jano foi além, fez uma desconstrução irônica para empurrar o gado na cilada. Caíram como patinhos.
E até o próprio Nikolas caiu no bait do Janones
Isso ajuda a explicar como a bolha bolsonarista consegue transformar qualquer baboseira em “fato” em velocidade recorde: se a narrativa parece favorável, compartilha primeiro e checa depois. Janones colocou papel na mão, fez voz séria e pronto.
Nikolas repostou, perfis comemoraram e teve gente falando em “ordem da Justiça”. Só esqueceram justamente da parte mais básica: procurar a decisão.
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