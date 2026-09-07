Michel Serra Begali, de 32 anos, dono da Cachaçaria Brasilis, em Santa Bárbara d’Oeste, morreu após ser esfaqueado pela ex-companheira, em Americana.

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Segundo a apuração, ele não aceitava o fim e teria ido ao encontro dela com uma faca. Ela conseguiu desarmá-lo e passou a golpeá-lo. O boletim aponta cerca de 54 ferimentos, 39 nas costas.

A mulher já havia pedido medida protetiva, retirada dias depois. A filha do casal presenciou a cena.

Ex de Michel presa, sem legítima defesa

A suspeita foi presa, e a delegada não reconheceu legítima defesa por entender que houve excesso.

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