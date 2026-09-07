O Burger King® apresenta uma programação especial para o Mês do Cliente, válida ao longo de setembro. A ação integra a campanha do Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, e reúne ofertas com preços reduzidos no app do BK®, além de vantagens exclusivas no programa de fidelidade da marca, o Clube BK®.

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O grande destaque é a oferta de 1 sanduíche (Chicken Jr., Cheeseburguer, Cheddar Jr., Rodeio ou Whopper® Jr.) + refrigerante por a partir de R$ 14,90. Além de contar com outras mecânicas, confira:

De 01/09 a 13/09: Ao comprar uma das ofertas da campanha, o consumidor ganha 50 pontos no Clube BK® para trocar por uma casquinha.

A partir de 14/09: é possível resgatar casquinha recheada em dobro por 100 pontos no Clube BK®.

Os consumidores podem aproveitar as ofertas no balcão, totem, BK® Drive e Clique & Retire de todas as lojas participantes durante o mês de setembro.

Ofertas válidas de 01/09/2026 a 30/09/2026, exclusivamente pelo App BK® e nas lojas participantes. Durante o período da campanha, haverá ofertas promocionais selecionadas, com destaque para a oferta de 1 sanduíche participante (Chicken Jr., Cheeseburguer, Cheddar Jr., Rodeio ou Whopper Jr.) + refri ou free refill a partir de R$ 14,90, conforme produto escolhido. Além da oferta destaque, poderão estar disponíveis outras ofertas promocionais no aplicativo durante o período da ação. Entre 01/09/2026 e 14/09/2026, membros do Clube BK que adquirirem ofertas participantes da campanha poderão receber 50 pontos extras, benefício equivalente a 1 casquinha, observadas as regras e condições do programa disponíveis no aplicativo.

Sabores, preços, composição das ofertas, pontuação e disponibilidade podem variar conforme a loja participante. Imagens meramente ilustrativas. Ofertas sujeitas à disponibilidade de estoque. Consulte condições completas, produtos participantes, regras de pontuação do Clube BK e restaurantes participantes no App BK®. Consulte as lojas participantes em: https://bit.ly/3UgiBgd. Imagens meramente ilustrativas. TM & © 2023 Burger King Company LLC. Usado sob licença. Todos os direitos reservados.

Sobre Burger King®

O Burger King® é uma das maiores operações de fast food do mundo e está presente em todos os estados do Brasil. O primeiro restaurante da rede no país foi inaugurado em 2004, passando a ser operado oficialmente pela máster franqueada brasileira ZAMP® em 2011. Com mais de 1.000 estabelecimentos, entre lojas próprias e franqueadas, a marca foi considerada uma das mais criativas do mundo por três anos consecutivos em Cannes. Para saber mais sobre Burger King® no Brasil, acesse o site ou acompanhe a marca no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.