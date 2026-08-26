Atletas da Escolinha de Ginástica de Americana conquistam 48 medalhas em torneio regional

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As equipes masculina e feminina de ginástica artística da Secretaria de Esportes de Americana conquistaram 48 medalhas na 3ª etapa do Troféu Liga, competição organizada pela Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica. O evento foi realizado no sábado (22), no Centro de Treinamento de Ginástica, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

Americana foi representada por 42 alunos da escolinha da Secretaria de Esportes, que conquistaram 12 medalhas de ouro, 18 de prata e 18 de bronze. Do total, nove medalhas foram conquistadas pelos meninos. Os atletas competiram nas categorias iniciante, intermediário e avançado, e todos os participantes receberam medalhas de acordo com o nível de suas apresentações.

As equipes são treinadas pela professora Marinilse Scanavacki, a Pingo, que comanda os treinamentos da modalidade ao lado de Cláudio José Godoy e Renan Rodrigues de Souza.

De acordo com Pingo, a participação em competições contribui para o desenvolvimento dos alunos e estimula a continuidade na modalidade. “Estamos muito felizes com a participação dos nossos alunos. Mais do que os resultados, é muito importante ver o crescimento de cada criança, a evolução nos movimentos e a confiança que eles adquirem a cada competição. Essas competições são fundamentais para que eles vivenciem o ambiente de competição, aprendam a lidar com a ansiedade e percebam o quanto já evoluíram. Todos se dedicaram muito e estão de parabéns”, destacou a treinadora.

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