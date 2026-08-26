A vereadora Roberta Lima (PRD) venceu o processo em que era acusada de ter riscado o carro de uma moradora em estacionamento de condomínio em Americana. Ela foi acusada de ter ‘atacado’ o carro da mulher (que, por sua vez, é acusada de maus tratos a animais) em caso no bairro Terramérica, em janeiro desse ano.
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A moça registrou Boletim de Ocorrência contra Roberta e chegou a ser realizada perícia técnica. Segundo Roberta, não foi constatado o dano ao veículo. Na tribuna, a vereadora afirmou que o inquérito foi arquivado a pedido do ministério público.
Na sessão desta terça-feira, Roberta usou a tribuna para falar do processo e aproveitou para criticar o ‘tribunal da internet’ ou a perseguição de site/portal da cidade com relação ao seu trabalho na causa animal.
Vereadora Roberta falou ao NM
“Agora irei tomar todas as medidas cabíveis contra ela, pq o que foi feito não se apaga com uma borracha.”
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