A Prefeitura de Sumaré realiza, no dia 2 de setembro, às 8h, a inauguração da Segunda Escola Municipal Cívico-Militar da cidade- “Eliana Minchin Vaughan, no Matão”. A unidade será a segunda escola da rede municipal a integrar o Programa Escola Cívico-Militar, iniciativa implantada pelo município com o objetivo de complementar as ações pedagógicas e contribuir para a formação dos estudantes por meio de valores como disciplina, responsabilidade, cidadania e respeito. A escola atende aproximadamente 420 estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano.

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A implantação do programa é resultado da Lei Municipal nº 7.417/2025, que instituiu o Programa Escola Cívico-Militar em Sumaré. Antes da adesão, a Secretaria Municipal de Educação realizou consulta pública junto às comunidades escolares das unidades selecionadas, conforme previsto na legislação municipal. Na EM Eliana Minchin Vaughan, a consulta ocorreu em julho de 2025.

Segunda escola ativa na cidade

Com a entrega da unidade, Sumaré consolida a implantação de duas escolas municipais cívico-militares. A primeira foi a EM Maria Magdalena Vedovato Callegari, que atende cerca de 195 estudantes.

A proposta, segundo a Secretaria Municipal de Educação, não substitui as práticas pedagógicas já desenvolvidas pela rede. O programa acrescenta atividades e ações de caráter cívico-militar, definidas pela própria Secretaria, mantendo o trabalho pedagógico sob responsabilidade dos profissionais da educação. A formação continuada dos profissionais que atuam nas escolas cívico-militares também faz parte das ações do CEFEMS.



O novo modelo também passa a fazer parte de um momento de avanços nos indicadores educacionais de Sumaré. No resultado mais recente do IDEB, divulgado em agosto, mais de 80% das escolas municipais apresentaram evolução nos indicadores. A EM Maria Magdalena Vedovato Callegari, primeira unidade cívico-militar da rede, alcançou nota 6,9 nos anos iniciais, resultado que está entre os destaques do município.

Para o prefeito Henrique Stein Sciascio, a inauguração representa a continuidade dos investimentos na educação e a ampliação das oportunidades oferecidas aos estudantes. “A implantação das escolas cívico-militares faz parte do nosso compromisso de oferecer aos estudantes um ambiente organizado, com boas condições para aprender e com valores que contribuam para a formação de cidadãos responsáveis”, disse.

O vice-prefeito Andre Fernandes Pereira destaca a importância da participação da comunidade escolar na construção do projeto. “Uma escola se fortalece quando existe integração entre estudantes, famílias, professores, servidores e poder público. O modelo cívico-militar chega para somar ao trabalho pedagógico e fortalecer valores importantes para a convivência em sociedade”.

O secretário municipal de Educação, Lucas Gomes Lima, ressalta que a implantação do programa está inserida em uma política mais ampla de fortalecimento da rede municipal. “Nosso objetivo é fazer com que cada iniciativa contribua efetivamente para a aprendizagem e para o desenvolvimento integral dos estudantes.

A escola cívico-militar não substitui o trabalho pedagógico desenvolvido pelos nossos profissionais. Ela agrega novas possibilidades à rotina escolar, fortalecendo aspectos como organização, responsabilidade e cidadania”.

A cerimônia de inauguração será realizada na própria unidade escola e deverá reunir representantes da Administração Municipal, autoridades, profissionais da educação, estudantes, familiares e integrantes da comunidade escolar.