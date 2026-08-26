Um adolescente (menor de idade) foi detido na noite da segunda-feira (25) por policiais militares do 19º BPM/I em Americana. Os PMs foram acionados para averiguar uma denúncia de desmanche de veículo em um condomínio, em Santa Bárbara d’Oeste.

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No local, as equipes localizaram um Chevrolet Onix Plus com sinais de desmonte e abordaram um adolescente que estava no interior do automóvel e tentou fugir.

Menor revelou que ganhou R$ 1 mil

Ele informou que receberia R$ 1.000,00 para realizar o desmonte. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial e registrada como receptação. O adolescente foi ouvido e liberado à sua genitora, enquanto o veículo permaneceu apreendido para perícia e demais providências.