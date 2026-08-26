Av. Paulista recebe etapa final do Asfalto Novo; programa segue para a Paschoal Ardito

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), executa a etapa final das obras de recuperação asfáltica na Avenida Paulista, completando os serviços no trecho entre a Avenida da Saúde e a Rua Fortaleza. A próxima avenida a receber as melhorias será a Paschoal Ardito. As equipes iniciarão a fase de fresagem a partir desta terça-feira (25). Os trabalhos na via serão realizados das 20h às 5h.

A iniciativa integra o Asfalto Novo, que está recuperando a malha viária do município com investimentos de R$ 71 milhões em recursos próprios da prefeitura. O programa vai beneficiar 408 mil m² de ruas e avenidas.

As obras também estão sendo executadas na região dos bairros São Vito e Vila Franciscangelis. Serão contempladas com as melhorias as ruas Gesuel Arcaro, Tercílio Brunelli, Gregório Luchiari, Roviglio Bertine, Emílio Covessi, Bruno Cia, Emílio Giordano e Indalécio Xavier de Castro.

No bairro São Manoel, as melhorias do pavimento foram finalizadas na sexta-feira (21). Os serviços abrangeram São Mateus, São Jorge, São João, Santo Antônio, São Thiago, São Lucas, São Pedro e São Francisco de Assis.

Na Avenida Nicolau João Abdalla, os serviços terminaram na sexta-feira (21). As intervenções incluíram obras de reparo, demolição do antigo asfalto e nova massa asfáltica nos trechos mais deteriorados da via.

“As obras seguem em ritmo acelerado para que os benefícios sejam entregues rapidamente à população. O programa Asfalto Novo, iniciativa da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, está dotando Americana de uma infraestrutura melhor, promovendo a mobilidade urbana e a segurança no trânsito”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbano, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Desde junho, o Asfalto Novo já passou pelas regiões dos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima e São Manoel, além de vias como Avenida de Cillo, Rua Fernando Camargo, Rua Marechal Floriano Peixoto e Avenida Nicolau João Abdalla.

As vias beneficiadas também recebem nova sinalização de solo, executada pela equipe da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário).

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